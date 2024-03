Golpista que se passava por funcionário de banco pode ter feito outras vítimas

O golpista preso em flagrante ao tentar aplicar um golpe em uma idosa no Lago Norte pode ter feito outras vítimas. É o que acredita a 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

De acordo com as investigações, o homem ligava para as vítimas com números falsos e se passava por funcionário do Banco do Brasil. Depois, perguntava às vítimas sobre supostas compras efetivadas em seus cartões de crédito. Elas acabam sendo induzidas ao erro e convencidas a entregar os cartões para passar por “perícia no banco”. Segundo a polícia, pelo extrato das máquinas é possível saber que outras pessoas também foram vítimas.







No entanto, a moradora do Lago Norte recebeu a ligação e percebeu tratar-se de um golpe. Ele então resolve seguir o roteiro do criminoso e acionou os policiais, que ficaram dentro da casa, passando-se por filhos dela, para capturar o golpista na porta da residência. A PCDF gravou um vídeo do momento.

O golpista foi preso em flagrante por furto mediante fraude e teve a prisão preventiva requisitada. Na quitinete em que ele estava residindo, no Sudoeste, foram encontrados sete máquinas de cartão de crédito, celulares, crachás falsos de bancos e outros acessórios usados para a prática do golpe.

A Polícia Civil pede que todas as pessoas que foram vítimas do mesmo golpe procurem a unidade policial mais perto de sua casa para registrar ocorrência e reconhecer o criminoso preso.