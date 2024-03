DF antecipa vacinação contra gripe para a próxima terça-feira (19/3)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) do Distrito Federal está adiantando o início da campanha de vacinação contra a gripe para a próxima terça-feira (19/3), com as 100,5 mil doses do lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde (MS). Mais de cem locais de atendimento estarão abertos a partir das 8h.

Enquanto a campanha nacional está programada para iniciar no dia 25, a antecipação busca garantir uma cobertura vacinal abrangente desde o início. "Começaremos a vacinação com antecedência e com a confiança de que teremos uma forte adesão do público. O Brasil tem o melhor programa de imunização do mundo e essa tem sido a nossa maior proteção contra doenças imunopreveníveis", ressalta a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Grupos prioritários

Conforme as orientações do MS, a campanha de imunização será destinada a grupos prioritários: idosos a partir dos 60 anos, crianças de 6 meses a cinco anos, gestantes, puérperas, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, entre outras condições específicas de saúde. A apresentação de documentos que comprovem a condição clínica é necessária para receber a vacinação.

Além disso, serão atendidas categorias profissionais específicas, como professores, profissionais de saúde, forças de segurança e salvamento, militares das três Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo rodoviário, e funcionários do sistema prisional serão atendidas. Estes trabalhadores devem apresentar crachá, contracheque, ou outros documentos para comprovar a ocupação profissional.

"Esses públicos são mais suscetíveis a apresentarem quadros graves da gripe ou estão mais expostos à doença. Por isso, é importante haver uma ampla adesão. São mais de 1,1 milhão de pessoas compondo os grupos prioritários”, afirma a Lucilene. “Temos um forte esforço logístico para disponibilizar a vacina em grande número de Unidades Básicas de Saúde [UBSs], além de ações aos fins de semana, em escolas, feiras, supermercados, dentre outros locais", completa a gestora de Saúde.

Mesmo quem já tomou a vacina contra a gripe antes precisa se vacinar novamente. Mais informações podem ser obtidas com as equipes de vacinação. Não se esqueça de levar seu documento de identidade e sua caderneta de vacinação quando for se vacinar. Você pode encontrar uma lista completa de locais, horários e mais informações no site da Secretaria de Saúde.