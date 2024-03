Fim de semana no Distrito Federal será de clima quente e abafado

Os brasilienses podem se preparar para aproveitar o fim de semana ao ar livre. Na capital federal, o sábado (16/3) promete ser de pouca nebulosidade e temperaturas altas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima deve chegar à casa dos 30°C, enquanto a umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%.

Apesar de poucas, as chances de chuvas isoladas existem, mesmo com céu aberto em grande parte do Distrito Federal. “Se tiverem pancadas de chuvas, serão isoladas. Mas não se descarta essa possibilidade — a combinação do calor com altas taxas de umidade aumenta a probabilidade de chuva”, explica o meteorologista Heráclito Alves.

Durante o começo da próxima semana, a previsão do tempo deve se manter igual, pelo menos até quarta-feira. “Até quarta, devemos registrar poucas mudanças no clima. A partir de quinta, no entanto, aumenta a chance de chuva”, adianta Heráclito.