O edital é destinado a propostas para apoio em participação em eventos, cursos de curta duração e visitas técnicas de natureza científica, tecnológica e de inovação no país ou no exterior - (crédito: Foto: Arquivo/Agência Brasília) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Destinado a pesquisadores profissionais e estudantes atuantes nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, o Edital 02/2024 do Programa de Difusão Científica, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), abriu a Chamada Pública 03/2024, com vigência até 31 de dezembro deste ano.

Para participar, é necessário ter vínculo com instituições de ensino superior ou de pesquisa, públicas ou privadas. Serão aceitas propostas para apoio em participação em eventos, cursos de curta duração e visitas técnicas de natureza científica, tecnológica e de inovação no país ou no exterior.

Para o apoio à participação em cursos e eventos, é necessário que a duração seja de, no máximo, 15 dias. Todas as despesas referentes ao curso ou evento serão custeadas desde que seja feita posterior prestação de contas, conforme descrito no edital.

Os critérios para a submissão das propostas podem ser acessados neste link.

*Informações Agência Brasília