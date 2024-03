Palhaço Chouchou tem objetos de trabalho furtados e pede ajuda

O palhaço e mágico infantil Chouchou, que realiza apresentações em Brasília, teve seus itens de trabalho furtados no domingo (17/3). De acordo com Galileu Henrique Costa Fontes, que interpreta o palhaço, sua maleta de trabalho foi furtada no estacionamento do Planetário de Brasília. "Fui assistir ao show do Roberto Carlos com a minha mãe. Eu estava fazendo apresentações antes de chegar, então deixei a maleta no banco de trás do carro. Quando voltamos para ir embora, notei que o vidro do meu carro estava quebrado e a maleta não estava mais lá", narrou ao Correio.

Em busca de ajuda, Galileu fez uma publicação nas redes sociais, apelando para que a maleta fosse devolvida. No início da tarde desta segunda-feira (18/3), Galileu conseguiu recuperá-la, mas estava vazia.



"Levaram tudo o que tinha nela, mágicas, itens do show e microfones", lamentou o artista, que estima o prejuízo em R$ 6 mil.

Galileu, agora, busca arrecadar o valor para repor os objetos de apresentação, por meio de uma campanha de doação nas redes sociais. O valor que exceder o necessário será doado para uma instituição de caridade.

Para agradecer as doações, o artista vai presentear uma das pessoas que comentar em sua publicação no Instagram com um show gratuito. A postagem contava com mais de 180 comentários em menos de uma hora de publicação. "Vai precisar de uma mala grande agora, pois virá mais que o dobro de tudo o que levaram", comentou uma internauta. "Minhas filhas adoram o seu show. Parabéns por encantar as crianças", completou outra.

"Eu não sei o que faria sem a ajuda das pessoas. Sem os compartilhamentos, sem a ajuda, sem as mensagens de carinho que recebi, eu não conseguiria continuar", finaliza Galileu.