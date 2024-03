Criminoso capota com carro roubado e foge dos policiais; Veja vídeo:

Um assaltante capotou com um Fiat/Grand Siena roubado neste domingo (17/3). O acidente foi próximo ao Fort Atacadista, na Quadra 800, no Recanto das Emas. Apesar de os policiais da 27ª Delegacia de Polícia (DP) conseguirem apreender o veículo, o criminoso fugiu. A polícia faz buscas na região.



O Fiat teria sido roubado por dois suspeitos por volta das 11h e 50, na quadra 605, conjunto 20 no Recanto das Emas, segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). O veículo foi conduzido pelo assaltante até o terminal rodoviário de Santa Maria, onde ele foi avistado pelos militares. No momento do roubo, havia dois criminosos, porém, no instante em que se iniciou a fuga, a polícia identificou apenas um.

Ao perceber que estaria sendo perseguido pelos policiais, o fugitivo acelerou com o Fiat Siena, saindo do terminal. Na tentativa de abordagem, a polícia ativou os sinais sonoros e luminosos, porém, o criminoso continuou dirigindo o veículo em alta velocidade. Ao continuar a fuga, ele perdeu o controle, e o automóvel se chocou com outro carro, capotando diversas vezes e parando em frente a um gramado.

O autor do crime saiu do carro que havia roubado, e, rapidamente, se encaminhou até a empresa próxima do acidente. Logo após, o fugitivo entrou em um matagal fechado que separa Samambaia de Recanto das Emas. Os policiais continuaram a perseguição e, segundo o Copom, houve dois tiros dentro da mata.

Os policiais solicitaram reforços do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e Batalhão de Polícia com Cães (BPCães). Apesar do auxílio, o infrator conseguiu despistar as autoridades que seguem focados em e capturá-lo.

O veículo vai passar pela perícia da 27ª DP. Até a atualização desta reportagem, não foram identificado os bens que estavam no carro.

*Estagiário sob supervisão Márcia Machado