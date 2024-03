Vacinação contra gripe começa nesta terça-feira (19/3) no Distrito Federal

Hítalo Silva*

A vacinação de grupos prioritários contra a gripe começa nesta terça-feira (19/3), a partir das 8h, no Distrito Federal. O imunizante estará disponível, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), para crianças até 5 anos de idade, gestantes, puérperas, indígenas e idosos (faixa etária que se inicia aos 60, de acordo com o Ministério da Saúde). A proteção contra a doença, que também poderá ser obtida na rodoviária do Plano Piloto e na Policlínica do Lago Sul, num total de 125 locais (aqui, mais detalhes) abrangerá a população carcerária e pessoas que tenham doenças crônicas, algum tipo de deficiência ou estejam em situação de rua.

A vacina contra a gripe tem validade de um ano, portanto, quem a recebeu há mais de 12 meses deve tomar uma nova dose para reduzir os riscos com a enfermidade. A imunização também se expande a profissionais das áreas de saúde; dos sistemas portuário e de transporte coletivo e rodoviário; professores; agentes das forças de segurança (polícias civil e militar), de salvamento (bombeiros e defesa civil) e prisional; e integrantes das três Forças Armadas. É necessário que os trabalhadores desses setores apresentem algum documento que comprove vínculo contratual ou institucional (crachá, por exemplo) ou contracheque para comprovar a ocupação.

O aposentado Benedito Cange dos Santos,59 anos, que tem problema crônico de saúde, disse que manterá o costume de se proteger contra a gripe, como faz todos os anos. Enquanto esperava na fila da Rodoviária do Plano Piloto o ônibus para Santa Maria, garantiu: "Vou tomar a vacina contra gripe, sim. Gosto de minha carteirinha de vacinação sempre em dia. Estou vacinado (contra a gripe), mas preciso renovar (a dose)". Ele disse confiar totalmente em vacinas e que também se protegeu recentemente contra os vírus da dengue e da covid.

O bombeiro civil e morador do Gama, Alexandre Barreto, 50, ficou surpreso ao saber da iniciativa do Governo de Brasília em antecipar a imunização dos grupos prioritários. Mesmo não tendo direito a receber a vacina, manifestou satisfação e disse que espalhará a notícia para amigos e parentes. "Não sabia que o GDF iria fazer isso. Estou contente e vou divulgar. É importante participar de projetos como esse, sei o valor que têm", afirmou.

Precaução

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) decidiu se antecipar à Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, prevista para ter início semana que vem, dia 25. "Começaremos a vacinação com antecedência e com a confiança de que teremos uma forte adesão do público", declarou a titular da pasta regional, Lucilene Florêncio. Até agora, a SES recebeu do Ministério da Saúde 100,5 mil doses do imunizante.

"A vacina é considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza [gripe], possuindo a capacidade de promover imunidade, reduzindo o agravamento da doença e as internações", salientou Lucilene.

As autoridades de saúde advertem que, diante do surto de dengue no Brasil e com vários casos de covid pelo país, quem estiver com essas doenças ou qualquer outra deve tratar-se delas primeiro, antes de receber a vacina contra a gripe. Tomar o imunizante contra a influenza não é recomendado a pacientes com outros males.

* estagiário sob supervisão de Manuel Martínez

Serviço

100,5

mil doses

disponíveis no DF

Onde tomar: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Rodoviária do Plano Piloto, Policlínica

do Lago Sul.

Horário

8h às 12h e 13h às 16h.

Quem pode se vacinar

Idosos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com doenças crônicas, povos indígenas, população privada de liberdade e algumas categorias profissionais.