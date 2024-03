Preso foge da Papuda horas antes de ser transferido para outra penitenciária

Um preso do Complexo Penitenciário da Papuda fugiu do estabelecimento prisional na tarde desta terça-feira (19/3). Arlan Cotrim dos Santos, 48 anos, trabalhava internamente no presídio e aproveitou do benefício para fugir.

O detento era lotado no Centro de Detenção Provisória I (CDP 1). Segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), a fuga ocorreu por volta das 11h30 por abuso de confiança e sem rompimento de obstáculos.

Arlan estava no regime semiaberto e em processo de transferência para o regime fechado. Ele seria deslocado para outra penitenciária do Complexo ainda nesta terça. Policiais penais montaram um cerco e fazem buscas pelo fugitivo.

Qualquer informação que leve ao foragido deve ser encaminhada ao Disque Denúncia da Polícia Penal (61 99666-6000), da Polícia Militar do DF, pelo número 190, ou da Polícia Civil, pelo número 197.