Distrito Federal atinge 158,5 mil casos prováveis de dengue em 2024

O Distrito Federal se aproxima dos 160 mil casos prováveis de dengue. Durante participação no programa CB.poder — parceria do Correio Braziliense e TV Brasília — a secretária de Saúde (SES-DF), Lucilene Florêncio, disse, nesta terça-feira (19/3), ser esse o número de pacientes com possibilidade de haver contraído a doença, somente em 2024.

Às jornalistas Adriana Bernardes e Mila Ferreira, a gestora acrescentou que a capital do país está em estabilidade, com tendência de queda de casos. “São 158,5 mil casos prováveis. É importante dizer que nosso pico de registros foi na última semana de janeiro. A partir daí, tivemos uma constância e, nessa última semana, observamos essa tendência à queda (de casos de dengue)”, explicou a secretária.

Lucilene lembrou que o DF foi a unidade da federação com a maior registro de casos, no início do surto da dengue. “Fomos o primeiro a decretar estado de emergência pela doença. Depois, ela se espalhou pelo país. Agora, estamos vivendo uma estabilidade na nossa curva. Temos uma média de 14,4 mil casos por semana, mas já chegamos a 22 mil, somente em (um período de) sete dias”, detalhou.

Tendas

Na última quinta-feira, a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP), anunciou que 11 novas tendas de hidratação serão instaladas. A respeito dessas estruturas, Lucilene Florêncio disse que a SES-DF assinará o contrato com a empresa vencedora da licitação para oferecê-las e, a partir disso, esse fornecedor terá 48 horas para entregar as novas estruturas.

“A princípio, todas funcionariam até às 19h, mas pela nossa necessidade, três delas vão funcionar 24 horas”, disse.

Confira a entrevista completa: