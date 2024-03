Em 2022, Alexandre resolveu convidar a mulher para um encontro romântico na casa dele. Ele recebeu os áudios da mulher, reclamando sobre ter que frequentar o Guará para encontrá-lo - (crédito: Reprodução/Redes sociais) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Alexandre Leal Silva, conhecido como Alexandre do Guará, foi condenado a indenizar em R$ 12 mil, por danos morais, a mulher com quem ele se comunicava via aplicativo de mensagens virtuais. Na sentença, a desembargadora relatora verificou que as mensagens enviadas pela autora foram direcionadas exclusivamente a Alexandre e ficou demonstrada sua participação em várias entrevistas, podcasts e campanhas publicitárias, com repercussão nacional, sempre fazendo alusão ao caso.

“Sua conduta de autopromoção em decorrência do referido áudio e a efetiva divulgação potencializaram o dano causado à imagem da autora, sobretudo porque, com o engajamento das redes sociais, os moradores da cidade do Guará também iniciaram um movimento social contra a postagem, porquanto se sentiram atingidos com a manifestação da autora”, avaliou a magistrada.

Alexandre afirma que não realizou o vazamento das mensagens de áudio. A defesa dele informou que ele alega que agiu conforme entende ser o seu direito a livre manifestação do pensamento e a livre expressão, sem expor a identidade da interlocutora do áudio, e nos termos garantido pela Constituição Federal. A decisão ocorreu na 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e o processo corre em segredo de Justiça.

Na decisão, os magistrados entenderam que Alexandre extrapolou a liberdade de expressão. “No caso há clara extrapolação dos limites à liberdade de expressão e manifestação do pensamento, uma vez que o réu/apelante tem se valido do ilícito praticado para aferir benefícios econômicos. A divulgação da mensagem pelo réu foi suficiente para desencadear uma vasta replicação do conteúdo, sucessivas aberturas pelas mídias ao réu e a sua versão, milhões de acessos, formação de grupos contrários à autora, o que, decerto, não foi potencializado pelo ajuizamento da ação ou pelo seu julgamento”, diz a sentença.

Relembre o caso

O caso em questão ocorreu em 2022 e viralizou nas redes sociais. Tudo começou quando o comerciante Alexandre Leal da Silva, 37 anos, resolveu convidar a mulher para um encontro romântico na casa dele. Os dois se conheceram no Pontão do Lago Sul, mas não tinham um relacionamento sério. Foi então que Alexandre recebeu os áudios da mulher, reclamando sobre ter de frequentar o Guará para encontrá-lo.

O que diz Alexandre

O Correio entrou em contato com Alexandre, que encaminhou uma nota assinada pelos advogados, em que eles afirmam que "Nosso cliente alega que agiu conforme entende ser o seu direito a livre manifestação do pensamento e a livre expressão, sem expor a identidade da interlocutora do áudio, e nos termos garantido pela Constituição Federal, porém, a interpretação da Justiça prevaleceu, neste caso específico, em sentido oposto". Veja na íntegra:

"Após inúmeros contatos da imprensa, gostaríamos de esclarecer que o caso judicial envolvendo o Sr. Alexandre Leal Silva, conhecido como "Alexandre do Guará", chegou a uma conclusão com a decisão final da Justiça, em segundo grau, na 6ª Turma Cível do TJDFT. O Sr. Alexandre foi condenado a pagar uma indenização por danos morais de R$12.000,00 (doze mil reais), em decorrência da divulgação de uma mensagem privada. A defesa de Alexandre conseguiu que a indenização ficasse no mínimo na primeira instância, sendo aumentado em segundo grau.



Informamos que, devido ao caso já ser de conhecimento público, estamos fazendo esta nota apenas sobre aquilo que já foi divulgado em matérias jornalísticas, e, que, devido ao segredo de justiça, não podemos fornecer maiores detalhes sobre os eventos e circunstâncias que levaram a essa decisão. O respeito ao sigilo é crucial para preservar a integridade do processo e das partes envolvidas. Como representantes legais do Sr. Alexandre, reiteramos nosso compromisso em respeitar e acatar as determinações judiciais, mesmo que haja discordância quanto a elas. Nosso cliente alega que agiu conforme entende ser o seu direito a livre manifestação do pensamento e a livre expressão, sem expor a identidade da interlocutora do áudio, e nos termos garantido pela Constituição Federal, porém, a interpretação da Justiça prevaleceu, neste caso específico, em sentido oposto."