Concurso Brasília Capital da Felicidade entrega premiação

O concurso de Arte Visual “Brasília Capital da Felicidade” premiou, nesta quarta-feira (20/3), no terraço do Correio Braziliense, o artista da capital que a melhor representou como uma cidade alegre. O ganhador foi Ranato Palet. Ele foi representado pelo filho, João Palet, que recebeu o prêmio de R$ 10 mil.

O concurso contou com dez obras e foi realizado pela a Aliança das Mulheres que Amam Brasília (AMABRASÍLIA). A festividade contou com autoridades do Executivo e do Legislativo e artistas plásticos, entre outros convidados. A arte vencedora será usada no material de promoção do primeiro congresso internacional em Brasília sobre a ciência da felicidade, que vai ocorrer no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em 14 de maio. Posteriormente, todas as obras vão compor uma exposição itinerante, que vai passar no Palácio do Buriti e na Câmara Legislativa.

Para a presidente da AMABRASÍLIA, Cosete Ramos, foi muito difícil escolher apenas dez ilustrações. “Recebemos muitas artes e foi difícil escolher apenas dez. Tinham muitas coisas bonitas e propostas legais”, disse. “Se me perguntarem o que é felicidade, é só olhar para essas obras que vocês terão dez inspirações “, afirmou.

“Estou muito contente por representar Brasília e o meu pai, Renato Palet, pois a arte é dele. Para mim, é uma honra trazer uma imagem que vai ficar registrada na cidade durante os próximos anos”, celebrou João Palet.

Ele lembrou que o pai também teve sua arte representada em uma das capas da banda Plebe Rude, formada em Brasília. “Ele participou do movimento do rock aqui na cidade, junto a bandas como Legião Urbana e Plebe Rude. Inclusive, a ilustração da capa do álbum Nunca fomos tão brasileiros, da Plebe Rude, foi feita pelo meu pai. Ele também participou de outra competição de arte, nos 50 anos de Brasília, e, agora, foi o vencedor. Fico muito feliz”, disse João Palet.

O presidente do Correio, Guilherme Machado, destacou que o movimento de tornar Brasília a capital da felicidade é mais do que justo. “Somos uma cidade maravilhosa, que proporciona uma qualidade de vida excelente aos seus cidadãos, e o Correio Braziliense tinha a obrigação de apoiar esse projeto”, afirmou.

O Concurso

Os artistas se inscreveram por meio de edital publicado no site do AMABRASILIA, lançado em 14 de janeiro. Os participantes deveriam criar uma obra virtual que tivesse símbolos e cores que representassem o DF e levassem em consideração a frase Brasília Capital da Felicidade.









