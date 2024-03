Exposição resgata a atuação dos profissionais de arquitetura no Brasil

O Instituto dos Arquitetos do Brasil do Distrito Federal (IAB-DF) inaugura nesta quarta-feira (20/3), às 19h, a exposição A construção da profissão, que resgata mais de um século da atuação dos profissionais da arquitetura no Brasil. A mostra está disponível na sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-DF), localizada na 510 Norte, na W3 Norte. O público poderá visitar a exposição até 20 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Um dos destaques da exposição, cuja abertura ocorre no aniversário de 64 anos do IAB-DF, é um documento inédito, de 1922, referente ao concurso de projetos para a construção de uma nova capital para o Brasil, no Planalto Central.

Livros, fotos, revistas e projetos arquitetônicos contam parte da história da cidade, de sua arquitetura e de alguns dos principais acontecimentos políticos. Os visitantes também podem conferir obras de arte de artistas que participaram de exposições promovidas pelo instituto na década de 1980, em Brasília, além de trabalhos autorais contemporâneos de arquitetos e urbanistas que atuam na cidade.

A mostra é dividida em eixos temáticos, alguns deles são: o concurso de projetos para Brasília, de 1956; a resistência à ditadura militar; os projetos para a Casa dos Arquitetos de Brasília, entre eles um de autoria de Oscar Niemeyer; e concursos de projetos e ações para promover arquitetura e urbanismo de interesse social.

A curadoria da exposição é do arquiteto Luiz Eduardo Sarmento, presidente do IAB-DF, com a colaboração de diversos pesquisadores. A construção da profissão faz parte de um projeto iniciado em 2023 que contou com palestras sobre temas referentes à salvaguarda e divulgação de acervos, expografia e construção de narrativas a partir de fontes documentais.

Serviço

A construção da profissão



Sede do CAU-DF, na avenida W3 Norte,na 510 Norte. Visitação até 20 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h