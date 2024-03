Mutirão de limpeza do Lago Paranoá é aberta ao público neste domingo

Para quem quiser celebrar o Dia Mundial da Água cuidando do meio ambiente, no domingo (24/3) haverá um mutirão limpeza do Lago Paranoá, das 8h às 12h. O objetivo da ação é retirar resíduos do fundo e da orla em diversos pontos do lago. O evento é organizado pelo Movimento Ocupe o Lago, com apoio da consultoria Ambientare.

A programação da atividade conta com distribuição de kits de limpeza, café da manhã, oficina de vasos auto irrigáveis e apresentação do grupo As Divinas do Samba. Qualquer pessoa pode participar, mas vale lembrar que o calor pede roupas leves, água e protetor solar.

Para ganhar uma camiseta do projeto, basta levar 1kg de alimento não perecível, que está sendo arrecado para doação a uma creche localizada na Estrutural.

Para além da limpeza e si, o movimento Ocupe o Lago, pretende chamar atenção para a importância do descarte correto de resíduos e para o uso responsável e sustentável das águas do lago. "Se a água do lago está poluída significa que nós estamos consumindo resíduos na nossa torneira", aponta a bióloga e representante da ONG, Erika Gadelha.