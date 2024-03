DJ Alok será uma das atrações no aniversário de 64 anos de Brasília

O DJ Alok será uma das principais atrações no aniversário de 64 anos de Brasília, informou o Governo do Distrito Federal (GDF). O anúncio oficial será feito nesta terça-feira (19/3), às 11h, na agenda oficial do governador Ibaneis Rocha (MDB), no Museu Nacional da República, no Setor Cultural Sul.

A capital completa 64 anos em 21 de abril e o investimento para a grande festa na comemoração da capital é de R$ 5 milhões. Os recursos da parceria serão repassados em duas parcelas, pagas conforme cronograma do plano de trabalho aprovado, após a assinatura do Termo de Colaboração. Neste ano, o evento ocorrerá em dois dias e em quatro regiões administrativas (RAs).

Ainda nesta segunda-feira (18/3), a Secretaria de Cultura fará um teste de luzes na Torre Digital. As luzes fazem parte das atividades promocionais do show de Alok. No ano passado, estiveram presentes no aniversário da capital as cantoras Joelma, Maiara e Maraisa, a banda Fundo de Quintal e a Orquestra Teatro Nacional.