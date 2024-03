Polícia prende homem que bloqueava sinal de alarme para furtar carros

Um homem foi preso, nesta quinta- feira (21/3), acusado de furtar o interior de veículos em estacionamento de um hipermercado às margens da Epia Sul. Os policiais militares (PMDF) receberam informações de que um homem vinha praticando furtos nos carros usando um dispositivo bloqueador de frequências, que impede o trancamento dos veículos.



Ao usar o aparelho, o homem conseguia entrar nos carros e furtar objetos de valor. As equipes de inteligência da PMDF após receberem as características do criminoso e o veículo que ele usava nos furtos, os agentes do Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo) foram até o local. Quando os policiais avistaram o carro do suspeito, um Chevrolet/Astra, o homem desobedeceu às ordens de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade, colocando em risco as pessoas que estavam no estacionamento.

Durante a fuga, ele rompeu a cancela da saída do estacionamento e acessou a via Epia. No entanto, ele foi seguido e interceptado cerca de 500 metros à frente. Durante a abordagem, no interior do veículo do suspeito foram encontrados vários objetos furtados. O detido já possui passagens pela polícia por furto, receptação e porte de arma. Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia (Asa Sul), onde foi autuado por furto no interior de veículos.