Mulher é presa ao tentar arrombar carros para furtar pertences no DF

Uma mulher de 21 anos que se passava por flanelinha foi presa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (22/2), após tentar arrombar veículos no estacionamento público do Edifício Brasil 21, no Eixo Monumental.

A prisão ocorreu por volta das 8h30, após os policiais civis da 5ª Delegacia de Polícia (área central) receberem a informação de que a autora estaria tentando arrombar carros estacionados. Segundo as investigações, a mulher fingia ser lavadora e cuidadora de carros.

No local, a polícia constatou que a mulher havia causado avarias em um veículo estacionado no local, ao tentar arrombá-lo com a utilização de instrumentos usuais para a prática de furtos.

A autora, que é moradora de rua, estava sob o efeito de drogas e foi conduzida para a 5ª DP. Ela vai responder por tentativa de furto qualificado e pela contravenção penal de portar instrumentos empregados usualmente na prática de crime de furto. Somadas, as penas podem superar os cinco anos de prisão.

Na polícia, ela acumula onze ocorrências criminais por porte de drogas para consumo pessoal, furto em interior de veículo, apreensão de bens irregulares, localização de veículo furtado/roubado, falsa identidade e apreensão de arma de fogo. O último crime que ela foi identificada foi cometido em dezembro de 2023, quando a mulher e uma comparsa ainda desconhecida arrombaram um veículo que estava estacionado no mesmo complexo comercial e levaram diversos bens que estavam no interior, entre eles um drone.