Homem é condenado a 16 anos por matar cunhado por conta de pitbull

A Justiça do Distrito Federal condenou Davi dos Santos da Silva a 16 anos e seis meses de prisão. A sentença será cumprida, a princípio, em regime fechado. Ele vai responder por ter matado o cunhado com disparos de arma de fogo, em 17 de junho de 2022.

De acordo com informações do processo, o réu e a vítima moravam na mesma rua e ambos eram donos de cachorros da linhagem pitbull. No texto consta que Davi, continuamente, incitava seu cachorro a brigar com o cachorro da vítima, gerando discussões que evoluíram para o homicídio.

Um dia antes do crime, o réu e a vítima se encontraram casualmente na casa da sogra de ambos, ocasião em que Davi ameaçou a vítima mostrando uma arma de fogo e, quando a vítima tentou deixar o local, o réu entrou no carro, acelerou e atropelou o concunhado, manobrou o veículo e tentou atropelar novamente a vítima, que não veio a óbito porque o réu foi impedido por outras pessoas.

No dia seguinte, Davi, na condução de seu carro, avistou a vítima em via pública e efetuou disparos de arma de fogo na direção da vítima, que atingida não resistiu e morreu.

Na análise do processo, a presidente do júri destacou que o réu demonstrou frieza, insensibilidade e desprezo à vida humana, pois era próximo da vítima. Além disso, a magistrada ressaltou que foram efetuados disparos de arma de fogo em via pública, à luz do dia, próximo de residências habitadas por pessoas, colocando em risco, além da vítima, também os pedestres e moradores. Davi não poderá recorrer em liberdade e sua prisão preventiva foi mantida.

*Com informações do TJDFT