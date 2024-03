Após fala sobre crise na saúde, Ibaneis faz balanço do combate à dengue

Na tarde desta sexta-feira (22/3), após pronunciamento público onde falou sobre "déficit grande de profissionais de saúde", o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) se pronunciou na rede social X e fez um balanço das ações realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para enfrentamento da epidemia de dengue.

Na manhã desta sexta-feira (22/3), o chefe do Executivo afirmou que existe um grande déficit de profissionais e que o GDF está trabalhando para supri-lo. "Mas nós não encontramos esse profissionais para contratar. Para você ter uma ideia, de uns 60 médicos que nós convocamos no mês passado, somente oito assumiram na rede pública. Então, é um problema muito sério", declarou. "Estamos em crise de dengue no DF e isso não tem sido negado. Temos uma uma queda muito grande nos profissionais, a dificuldade de contratação de pediatras, anestesista é muito grande. Agora, nós estamos vivendo uma crise realmente com todos os hospitais públicos e privados no DF", acrescentou.

Após a fala, o governador usou o seu perfil na rede social X para fazer um balanço das ações realizadas até o momento para conter a epidemia de dengue no DF. "Desde o início do ano, estamos focados em combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue que colocou todo o Brasil em estado de alerta de uma nova epidemia. Aqui no DF, estamos dedicando todos os nossos esforços e recursos para enfrentar esse problema", postou.

Na sequência, o governador citou, em tópicos, as ações realizadas pelo GDF:

— Criação da Sala de Combate à Dengue, uma medida semelhante à adotada durante a Covid-19;

— Instalação do Hospital de Campanha em Ceilândia;

— Tendas de acolhimento e hidratação em diversas regiões administrativas para atender pacientes com sintomas da doença;

— Ampliação do atendimento noturno nas UBSs;

— Atendimento exclusivo para pacientes com dengue nas UPAs;

— 40 leitos destinados ao cuidado exclusivo de pacientes com a doença no Hospital da Cidade do Sol;

— Contratação de 150 agentes de vigilância ambiental (AVAs) para intensificar o combate à dengue nas ruas;

— Parceria com as forças militares para treinar esses profissionais no combate ao mosquito;

— Medida emergencial de capacitação de 300 alunos bombeiros para atuar no combate à dengue;

— Criação de um canal de atendimento para denúncias;

— Utilização de 40 carros de fumacê nas cidades;

— Criação do Dia D para combate à dengue aos sábados nas regiões administrativas. Até o momento, já foram realizadas 10 edições do Dia D;

— Vacinação para o público de 10 a 14 anos;

— Foram aplicadas 62.585 doses da vacina e realizados 328.294 atendimentos;

— Alinhamento com a rede privada para protocolo de atendimento a pacientes com dengue.

No final da postagem, o governador fez um apelo. "Nosso trabalho contra a dengue segue firme, mas precisamos da colaboração de toda a população do DF. Ações básicas como evitar água parada, limpar calhas, telhados e manter a caixa-d'água bem fechada já ajudam no combate à doença. Seguimos firmes pelo DF!", concluiu.