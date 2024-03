Padaria artesanal da Asa Sul recebe evento cultural colaborativo

A primeira edição do Poucas e Boas - Arte e Design de 2024 será na padaria artesanal Castália da 304 Sul, no sábado (23/3) e no domingo (24/3), das 10h às 18h. O evento cultural e colaborativo tem o propósito de divulgar produtos do melhor da criatividade brasiliense nas artes, design, artesanato, literatura, cerâmica, arranjos florais, joias, moda e estamparia.

A curadoria é feita por Monica Menkes e Juliana Sato, que além de coordenar, também irão expor seus trabalhos, e Paulo Lobo, que nesta edição vai ficar nos bastidores da organização. Localizada no Lago Norte, onde tradicionalmente é realizado o evento, o Poucas e Boas decidiu se aventurar para conquistar novos públicos e olhares pelas quadras da cidade.

Monica foi uma das criadoras do Poucas e Boas em parceria com a ceramista Cecy Sato e com a designer Fátima Bueno. Para esta edição, ela apresentará todo o colorido, a delicadeza e a alegria de sua arte nas telas e nos impressos em papel. Juliana Sato, filha de Cecy — de quem herdou a organização do evento —, levará a combinação de padronagens, estampas e cores do Atelier Sato, com as peças de costura contemporânea.

O público também poderá apreciar e adquirir as joias autorais de Thelma Aviani. Já Simone Souza, da Dedim, foca no upcycling para criar peças a partir do reuso de materiais que seriam descartados.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por ???????????????????????????????? (@castaliartesanal)

*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza