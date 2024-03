Carro roubado há dois anos é recuperado em Taguatinga

Na madrugada do último sábado (23/3), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão da Rotam, recuperou um carro com restrição de roubo em Taguatinga. O veículo, que estava com três ocupantes, trafegava com os faróis apagados na QNL 30 quando a corporação realizou a abordagem.

Durante a ação, os policiais observaram que o veículo tinha sinais de adulteração. A numeração do motor não conferia com as demais identificações do veículo, e parte da numeração do chassi do carro pôde ser removida com facilidade. Ao verificarem a placa, os policiais constataram que o carro foi roubado há dois anos.

O homem que conduzia o veículo afirmou que o carro estava com a família dele há um tempo, mas, ao chegar à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), contou aos policiais que havia comprado o veículo há cinco dias, por R$ 2 mil. O condutor não revelou a identidade do vendedor do carro. Ele foi autuado por receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo.