PM intercepta a venda de cinco armas que seriam enviadas do DF para SP

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) interceptou o carregamento de cinco armas de fogo que seriam enviadas de Brasília para São Paulo. O criminoso, de 30 anos, foi preso em flagrante.

A prisão ocorreu na noite de quarta-feira (20/3), no Paranoá, após os policiais do Comando de Policiamento Especializado e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental serem orientados pelo serviço de inteligência sobre a localização das armas.

Na casa do suspeito, as equipes apreenderam os cinco armamentos e munições de diversos calibres. O homem disse à polícia que havia vendido as armas para um comprador de São Paulo e ia levá-las. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).