Homem morre afogado no Lago Veredinha, em Brazlândia

Um homem, de aproximadamente 40 anos, morreu afogado na madrugada deste sábado (23/3) no Lago Veredinha, em Brazlândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) tentou ressuscitar a vítima por aproximadamente uma hora, mas o óbito foi declarado no local.

De acordo com a corporação, a vítima estava submersa a 15 metros da margem e a dois metros de profundidade. Não se sabe o que causou o afogamento nem por quanto tempo o homem permaneceu submerso.

Após a constatação do óbito, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas. A identidade da vítima não foi divulgada.