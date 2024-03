Nesta segunda-feira (25/03), as Agências do Trabalhador do Distrito Federal estão com 394 vagas de emprego disponíveis. Um destaque especial é para as 35 vagas destinadas a cuidadores de idosos com experiência na área.

A posição mais bem remunerada, oferecendo R$ 2,5 mil de salário mais benefícios, é para a função de cozinheiro geral, localizada na Asa Norte. Essa vaga não exige experiência prévia na área, apenas ensino fundamental incompleto.

Dentre as oportunidades com maior número de vagas disponíveis, destacam-se 20 vagas para auxiliar de limpeza, com salário de R$ 1,1 mil, localizadas em Samambaia Sul. Além disso, há 20 vagas para caixa de supermercado e 18 para operador de vendas.

Os interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou dirigir-se a uma das 14 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h durante toda a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja adequada para o candidato, o cadastro permanece válido para oportunidades futuras, já que o sistema realiza cruzamento de dados dos candidatos com o perfil procurado pelas empresas.

Para anunciar vagas

Empregadores interessados em ofertar vagas ou realizar entrevistas nas agências do trabalhador podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do aplicativo Sine Fácil. Além disso, existe a opção de solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou utilizar o Canal do Empregador disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).