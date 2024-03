Adeus ao professor Ivo Borges, 83 anos

O pioneiro Ivo Borges de Lima esteve na vida pública por mais de 50 anos. Foi o primeiro administrador da Rodoviária do Plano Piloto e secretário do Trabalho e de Transportes do DF; foi servidor de carreira do Ministério das Comunicações; durante muitos anos foi assessor de cinco ministros da Educação e chegou a ser secretário-executivo da pasta. Foi também assessor do ex-vice-presidente da República Marco Maciel e do ex-senador Jorge Borhausen.

As duas últimas passagens pelo Executivo Federal foram como diretor-presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), onde encampou o projeto de reestruturação das ferrovias nacionais, e como diretor-presidente do Departamento Nacional de Exploração Mineral (atual Agência Nacional de Mineração).

Além da vida pública deixa um legado intelectual como professor universitário e um dos fundadores do curso de Comunicação Social do UniCEUB, instituição que formou grandes jornalistas na capital federal, inclusive, a filha Patrícia Leite e os netos Luiz Philipe Leite e Priscila Leite.

O professor Ivo Borges fica para sempre na memória e no coração de amigos e parentes.

Luiz Philippe Leite,

especial para o Correio