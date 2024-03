Transporte público será reforçado para a Via Sacra do Morro da Capelinha

Os participantes da Via Sacra no Morro da Capelinha, em Planaltina, contarão com reforço de ônibus nesta sexta-feira (29/3). A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) vai reativar quatro linhas do transporte público coletivo – 504.2, 504.3, 609.2 e 617.1 – para que o público possa se deslocar até a apresentação.

A 504.2 e a 504.3 têm origem em Sobradinho II, passando pelo Mestre D’armas e pela DF-230, respectivamente, até o Morro da Capelinha, ambas com tarifa de R$ 5,50. Já a 617.1 sai da Rodoviária do Plano Piloto (Box 3 da Plataforma Superior), passando pelo Eixo Norte – a passagem também custa R$ 5,50.

Os passageiros também podem ter acesso à linha circular 609.2, que tem origem no Terminal de Planaltina e vai até o local do evento, com tarifa de R$ 2,70.

A Semob acrescenta que todas as linhas das demais regiões administrativas com destino à Rodoviária do Plano Piloto serão reforçadas. Do terminal, os passageiros podem fazer integração com a linha 617.1 para chegar à festividade.

As linhas vão funcionar das 10h às 22h, e as saídas serão de acordo com a demanda. A previsão é que o evento seja realizado das 14h às 20h, com um público estimado de 150 mil pessoas.

No sábado (30/3) e no domingo (31/3), a operação não terá mudança, seguindo as tabelas horárias comumente utilizadas para os dois dias.

*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal

