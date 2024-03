O último ensaio antes da celebração da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha

Empenho e dedicação marcam os preparativos finais para a tradicional encenação da Paixão de Cristo no Morro da Capelinha, que ocorre em Planaltina, no próximo dia 29, às 14 horas. Na manhã de ontem, a equipe que mobiliza 1.400 voluntários — entre atores, coordenadores, cenografistas e figurantes — estava a postos nos ajustes necessários para encantar um público de mais de 100 mil pessoas contando a história de vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A apresentação é promovida pelo Grupo Via Sacra e é um momento aguardado dentro da programação da Semana Santa na capital federal.

Após a celebração de 50 anos de existência em 2023, a maior Via Sacra a céu aberto do Centro-Oeste passa por renovações — a encenação deste ano marca as estreias de Rafael Gonçalves e Giliana Ribeiro, nos papéis de Jesus de Nazaré e Maria, mãe de Jesus, respectivamente. "É uma responsabilidade imensa, minhas expectativas estão muito altas. Estamos nos preparando desde janeiro em um trabalho muito intenso e pesado entre ensaios e preparação teatral e espiritual", conta Rafael.

Estreante como o protagonismo da encenação, a história do ator de 27 anos com a Via Sacra começou ainda na infância. "O Rafael é fruto de uma experiência que nós iniciamos em 1994, quando criamos a Via Sacra da Criança, para termos quem nos substitua futuramente", explica Preto Resende, o coordenador geral do projeto. "Em 2010 e 2011, ele teve o privilégio de ser o próprio Cristo, vivendo essa preparação e sentindo o chamado dele", relata. Desde então, Rafael vem sendo trabalhado para viver o papel de Jesus na encenação principal.

Este ano, a Via Sacra da Criança completa 30 anos. A apresentação infantil ocorre no próximo sábado, no estacionamento múltiplas funções, ao lado da Administração de Planaltina, a partir das 16h. "A Via Sacra da Criança é importante, porque é a nossa iniciação nessa linda tradição de fé, ela nos fortalece", defende o ator. "É lá que aprendemos a amar e valorizar esse grupo, para que possamos dar continuidade ao espetáculo no futuro", complementa.

Apesar das experiências passadas, Rafael não nega a ansiedade para a estreia do dia 29. "Eu tento não pensar na quantidade de pessoas que virão nos assistir para amenizar o nervosismo, e eu acredito que nós iremos conseguir levar esse amor do crucificado para todos que estarão aqui. Será maravilhoso", declara. Para viver o papel de Jesus, Rafael deixou o cabelo crescer por dois anos.

A escolha da nova Maria, por sua vez, foi feita por meio de um processo seletivo, o primeiro nos 51 anos de grupo. Intitulado O Sonho de Ser Maria, o processo reuniu 25 interessadas no papel. No fim da seleção, Giliana Ribeiro, 37 anos, foi escalada como mãe de Jesus. "Fiquei muito feliz com o resultado, mas muito apreensiva também. É uma grande responsabilidade. A gente está carregando uma expectativa não só do grupo, mas também das 100 mil pessoas que vêm nos assistir", resume Giliana.

Durante o processo de preparação, a atriz participou de palestras para aprender mais sobre a história de Maria e contou com o auxílio de Milena Guimarães, intérprete anterior da mãe de Jesus. "Eu costumo falar que não estou fazendo um personagem, porque Maria é uma personalidade. Ela tem suas próprias características, então eu acredito que é muito além de interpretar, é vivenciá-la. Só assim para darmos conta de entregar toda emoção que o público espera", define.

Tal qual Rafael, Giliana acompanhou a Via Sacra por toda a vida. "Eu venho assistir à Via Sacra desde muito pequenininha, porque minha família tem esse costume. É uma cultura da cidade trazer as crianças, reunir a família na Sexta-feira Santa e prestigiar a encenação da Via Sacra. É um sonho que envolve toda a família, todos estamos muito felizes", celebra.

Mesmo com as mudanças centrais no elenco, Junior Ribeiro, diretor de encenação desde 2018, assegura que não houve dificuldade na transição de atores. "A Via Sacra é um teatro de comunidade, feito pela comunidade para a comunidade, então as pessoas vão aprendendo por osmose. É algo que vem de um lugar de muita admiração e muita paixão. As pessoas sonham em fazer aqueles determinados papéis, então quando chegam os novos atores, eles trazem uma carga histórica consigo", avalia. "A gente, no entanto, sempre busca aproveitar as características físicas e a personalidade de cada voluntário também, para que a gente tenha um produto que é exclusivo a cada ano", complementa.

Tradição familiar

Assim como Rafael e Giliana, milhares de moradores de Planaltina cresceram influenciados pela Via Sacra, como é o caso de Suyane Silva, 23 anos, que acompanhou o ensaio deste domingo. "Eu assisto à Via Sacra desde criancinha. Eu vinha com minha madrinha e minhas tias, e agora, mais velha, acompanho meu marido, que faz parte da encenação há mais de oito anos", conta.

Apesar de nunca ter participado como voluntária nas apresentações anuais, Suyane garante que tem muita admiração pelo grupo. "Eu acho toda a encenação muito real. Eu acredito que, se nós voltássemos para aquele tempo, 80% ou 90% seriam bem parecidos com o que vemos aqui", opina.

Mídia Ramos, 38 anos, é nascida e criada em Planaltina, e também cresceu acompanhando a Via Sacra. "A minha família é católica, então eu tenho parentes que participam da encenação e sempre acompanhei, desde pequena", relata. "As encenações sempre me deixam pensativa e refletindo sobre tudo o que aconteceu, tudo que foi feito por nós. É uma sensação de bem-estar e tristeza ao mesmo tempo", compartilha.