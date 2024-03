Projeto vai lançar no mercado novos designers de moda do DF

As inscrições para a segunda edição do projeto Sense Moda Criativa estão abertas. O projeto tem o objetivo de lançar no mercado cinco novos designers de moda do Distrito Federal. A iniciativa oferece workshops e orientação de um trio de curadores. Os cinco melhores receberão R$ 6 mil para criação de uma mini-coleção que será apresentada em um desfile, em junho, no Museu de Arte de Brasília. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo formulário disponível no link tinyurl.com/SenseModa2024.

Propiciar que criadores de moda deem um salto de qualidade em seus portfólios para que eles se fortaleçam no mercado é uma das premissas do Sense Moda Criativa. Na primeira edição, realizada no primeiro semestre de 2023, o projeto apresentou cinco coleções-cápsula em um desfile com estrutura profissional, dinâmica mantida na edição apresentada neste ano. O projeto é realizado com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Após as inscrições, os candidatos passam por uma seleção feita pelos curadores e apresentam uma proposta de sete looks, que devem se inserir no tema “Moda Agênero”. Para orientar os estilistas, participam da banca curadora profissionais reconhecidos no mercado de moda do DF: Fernanda Ferrugem, Rafaella Lacerda e Victor Hugo Soulivier. Junto, o trio avalia quesitos como conceito, referência, criatividade, adequação ao tema e capacidade técnica.

O resultado da primeira etapa será divulgado em 2 de abril. Em seguida, será realizada a sequência de workshops, que têm como temas: “Moda e Política”, “Moda Agênero” e “Ideias de Negócios Sustentáveis”. Cada selecionado recebe investimento de R$ 6 mil para a produção de sua coleção.

“Participar do Sense Moda Criativa é uma oportunidade incrível para os participantes entrarem ativamente no mundo da moda, um setor muitas vezes desvalorizado e de difícil acesso para aqueles que não têm os recursos para custear toda a produção de uma coleção”, avalia o designer de moda e artista Igor Alessandro, que também atua como a drag queen Ayobambi.

SERVIÇO

Sense Moda Criativa

Link de inscrições: https://tinyurl.com/SenseModa2024

Inscrições gratuitas até 30 de março

Instagram: instagram.com/sensemodacriativa