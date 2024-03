Renata Kuerten dá detalhes da nova temporada de 'Esquadrão da Moda': "Emoção"

O programa Esquadrão da Moda, do SBT, estreia com uma nova temporada, neste sábado (9/3). O reality, que está no ar desde 2009, é comandado agora por Lucas Anderi e Renata Kuerten, que assumem pelo terceiro ano a responsabilidade de ajudar pessoas que estão sem estilo e fora das tendências da moda. Os inscritos recuperam a autoestima e ganham uma renovação no guarda-roupa e no visual.

Lucas Anderi e Renata Kuerten, apresentadores da nova temporada do 'Esquadrão da moda' (foto: Reprodução )

O programa começa com os apresentadores analisando como os participantes — que costumam ser inscritos por algum familiar ou amigo — se vestem no dia a dia, e depois os convidam para participar do programa. Eles verificam o guarda-roupa da pessoa e tem o dever de aprovar ou não os looks.

A partir disso, a dupla dá dicas de como se vestir melhor, com roupas que combinam com a personalidade e individualidade de cada participante.

Em conversa com o Correio, a apresentadora e modelo Renata Kuerten compartilhou as expectativas para a nova temporada. “Foi super inusitado, mas ao mesmo tempo um caminho natural de carreira! Fui convidada para uma participação no programa Bake Off Brasil, estávamos num momento de pandemia, foi bem delicado! Após as gravações, fui abordada por um diretor do SBT, que sempre acompanhava as gravações e achou que eu tinha uma boa presença nas câmeras, e naturalmente falava desinibida. Ele propôs que eu gravasse um piloto como teste para o programa. O convite simplesmente se encaixou perfeitamente com o que eu buscava naquele momento de crescimento na minha carreira, foi maravilhoso! Um divisor de águas”, pontua Renata Kuerten.

Nesta nova temporada, a apresentadora relata sobre a evolução do programa, a troca com o público e sobre os desafios de apresentar o reality. "Chegar na terceira temporada do Esquadrão da Moda é uma verdadeira realização. Desde a primeira temporada até agora, muitas coisas evoluíram. A equipe se tornou ainda mais coesa e unida, meu entendimento sobre os desafios que os participantes enfrentam aumentou também, e acredito que minha conexão com o público só tem fortalecido. Além disso, a cada temporada aprendo algo novo e tento trazer isso para o programa, proporcionando uma experiência ainda mais enriquecedora para os telespectadores", diz.



"Os desafios de apresentar o programa são diversos. Lidar com as emoções dos participantes, ajudá-los a enfrentar seus medos e inseguranças, e ao mesmo tempo transmitir informações valiosas sobre moda de uma forma simples e envolvente para o público são aspectos que requerem muita sensibilidade e dedicação. Além disso, manter o equilíbrio entre entretenimento e respeito pela jornada pessoal de cada participante é fundamental", explica.

Renata conta que a nova temporada teve mais inclusão para os participantes. "Para essa nova temporada, minhas expectativas são altas. Estamos sempre buscando inovar e trazer novos elementos para o programa, mas também mantendo a essência que o tornou tão querido pelo público. Todos podem esperar muita diversão, maior inclusão de mulheres reais, da diversidade, muita emoção e, é claro, transformações incríveis. Estamos preparando episódios cheios de surpresas e conselhos valiosos para quem busca aprimorar seu estilo pessoal", relata.



A apresentadora é mãe da pequena Lorena, que completou o primeiro ano de vida em outubro de 2023. Ao Correio, Renata conta a experiência com a maternidade e relata como está sendo conciliar a vida de mãe e de apresentadora. "A experiência da maternidade tem sido absolutamente maravilhosa. Ser mãe é uma bênção e estou aproveitando cada momento ao lado da minha filha. Ela trouxe uma nova dimensão à minha vida e estou aprendendo muito com essa jornada juntas", aponta.

"Como mãe que trabalha, enfrento várias situações desafiadoras para conciliar minha rotina profissional com a maternidade. É uma jornada que demanda equilíbrio e organização, mas também requer apoio e compreensão. Lido com essas questões buscando sempre manter o foco, a calma, o amor, e atenção no que é mais importante para mim: minha família. Acredito que, com determinação e apoio, é possível conciliar esses dois aspectos da vida de maneira satisfatória. Meu companheiro é ótimo e me ajuda muito também!", conclui.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori