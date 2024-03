Professor de educação física é foragido por estuprar criança por quatro anos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem acusado de abusar de uma criança por quatro anos, no Jardim Botânico. Ricardo Mello Marcelos, 23 anos, é professor de educação física e teria conquistado a confiança da mãe da vítima, com 9 anos na época, para cometer os estupros.

Segundo as investigações, o professor visitava a casa da mulher com o pretexto de jogar vídeo game com a criança. Os abusos teriam ocorrido entre dezembro de 2019 e novembro de 2023. A menina só teve coragem para contar sobre os abusos para a mãe em novembro do ano passado. Os estupros ocorriam no quarto da casa e, em boa parte do tempo, os pais da vítima ficavam em outro quarto no andar de cima da residência.

A mãe procurou a delegacia e denunciou o homem. A PCDF instaurou um inquérito policial e, após as oitivas de testemunhas e produção de provas técnicas, concluiu as investigações. Ricardo foi indiciado por estupro de vulnerável e, ao tomar conhecimento da acusação, fugiu.

A Justiça do DF expediu um mandado de prisão preventiva. A PCDF pede ajuda da população na divulgação da imagem do autor. Qualquer informação pode ser repassada pelo número 197, da Polícia Civil.