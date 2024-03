Traficantes usavam distribuidora para vender cocaína em Santa Maria

Dois traficantes de 23 e 30 anos foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) no âmbito da operação DZ7, desencadeada pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria). Segundo as investigações, a dupla usava uma distribuidora de bebidas na região para vender cocaína.

O estabelecimento comercial, localizado na QR 417 de Santa Maria, era usado como ponto de drogas. Após a comercialização de uma porção para um usuário, os policiais efetuaram a prisão dos envolvidos na segunda-feira (25/3).

No local, foram encontradas 16 porções de cocaína prontas para serem revendidas, uma porção de maconha, balança de precisão e R$ 695 em espécie. Após a formalização do flagrante, os suspeitos foram apresentados à Carceragem da PCDF.