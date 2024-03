Desemprego cai de 16,9% para 15,9% no acumulado de 12 meses no DF

A taxa de desemprego no Distrito Federal se manteve estável (15,9%) no mês de fevereiro, segundo dados divulgados nessa terça-feira (26/3) pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). A Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF) entrevistou 2,5 mil domicílios na capital.

Em um ano (entre fevereiro de 2023 e 2024), a taxa da Pessoa Economicamente Ativa (PEA) reduziu de 16,8% para 15,9%. Com base na pesquisa, nesse mesmo período 89 mil pessoas entraram no mercado de trabalho e foram criados 91 mil postos de trabalho a mais. Por causa desses números, a quantidade de desempregados ficou inalterada.

O movimento decorreu, setorialmente, do aumento no número de ocupados no setor de serviços (7,5%); em menor proporção, no comércio e reparação (4,5%); e na indústria de transformação (6,8%); enquanto não variou o contingente na construção. O segmento da administração pública, por sua vez, cresceu em 7,1%.

"No do DF, neste curto fevereiro, tivemos os dois movimentos, mas de forma equilibrada houve crescimento de força de trabalho e da ocupação, em magnitudes muito semelhantes. Isto é um sinal de dinamismo, o que não deixa de surpreender, pois não houve elevação de desemprego, muito comum para a época. Teremos um ano bom para o mercado de trabalho", explicou Lucia Garcia, técnica e economista do Dieese.

De acordo com a economista, em campo, foi observada uma situação usual para o início do ano: meses em que o mercado de trabalho apresenta poucas alterações. "As decisões relativas à incorporação de novos ocupados costumam ser adiadas pelos empregadores. Já no setor público, esta época é destinada às férias dos servidores. Cientes desta situação, os trabalhadores saem em busca de ocupação de maneira moderada neste período", afirma.

A pesquisa explica que a justificativa para a taxa foi o acréscimo da PEA, em que mais 17 mil pessoas foram inseridas no mercado de trabalho em fevereiro, número superior ao de ocupados, que está em 14 mil postos de trabalho. No topo dos setores com o crescimento do número de postos de trabalho está o setor de serviços. Em contrapartida, com menor proporção ficou a indústria de transformação, que decresceu na área de comércio e reparação e não variou no setor de construção.

Periferia

A Periferia Metropolitana de Brasília (PMB), que abrange as cidades do Entorno — Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás — apresentou taxa de desemprego total de 15,4%, recuo de 0,4 pontos porcentuais em relação a janeiro (15,8%). Quando comparado com o mesmo período de 2023, a taxa diminuiu em 5,6%, ao passar de 21% para 15,4%.