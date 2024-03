Esplanada vai fechar nesta quinta-feira (28/3) para recepção a Macron

Devido a cerimônia de recepção do presidente da França, Emmanuel Macron, nesta quinta-feira (28/3), a Esplanada dos Ministérios será parcialmente fechada. Os bloqueios no trânsito devem começar a ocorrer a partir das 8h, nas vias S1, na altura do Congresso Nacional e N1, em todos os acessos.

Quem precisa passar pela região, os caminhos podem ser substituídos pelas vias anexas às pistas N2 e S2, nas laterais dos ministérios. Ambas permitem o acesso ao Palácio do Planalto e seus anexos. Os trechos só serão liberados após o encerramento do evento.

Visita

O presidente francês Emmannuel Macron chegou ao Brasil nesta terça-feira (26/3). Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira agenda de Macron foi em Belém, no Pará, com foco ambiental e em desenvolvimento sustentável. A cidade também sediará a cúpula da COP30 em 2025.

Ambos embarcaram para a Ilha do Combu, onde acompanham a produção artesanal e sustentável do cacau da região e tiveram encontro com representantes indígenas. Houve, ainda, a entrega da condecoração do líder indígena Raoni Metuktire.

A viagem de Macron se estende ainda pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília até 28 de março. No geral, a visita se concentrará em três áreas principais: questões estratégicas, cooperação em relação aos principais desafios globais, principalmente a mudança climática, e relações econômicas.