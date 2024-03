Campus Party desembarca no Mané Garrincha nesta quarta-feira (27/03)

Do dia 27 ao 31 de março, a 6ª edição da Campus Party Brasília ocupa o Estádio Mané Garrincha com atrações voltadas para os apaixonados por tecnologia. Simuladores de realidade virtual, arena de drones, hóquei de robôs, impressão 3D de alimentos, workshops e palestras sobre inovação e empreendedorismo são algumas das atividades que constam nas 400 horas de programação. O evento pretende atrair mais de 100 mil pessoas ao longo dos cinco dias de realização.

A Campus Party conta com três palcos; What´s Next, Petrobras e Serpro; e sete espaços temáticos; Fábrica de Empreendedores, Super Novas, Big Bang, Campus Kids, Arena Disrupção, Login e Robocore. Para esse ano, mais de 10 mil pessoas adquiriram ingressos para a Arena, a área paga do evento, e são esperados cerca de 2,5 mil acampados (os campuseiros).

As palestras englobam uma variedade de temas, desde educação financeira para o cotidiano até a utilização da ciência combinada com o humor nas redes sociais para combater a desinformação.

Além disso, o evento oferece diversas atrações gratuitas e abertas ao público, como campeonatos de games, concurso de cosplay, olimpíadas de Ciências e Engenharia Nuclear, uma arena de drones, bem como painéis e debates com empreendedores do Distrito Federal.

O macrotema da 6ª edição será “To infinity and Beyond” (Ao infinito e além), comemorando, neste ano, os 50 anos do planetário em Brasília.

Confira a programação completa aqui.

Serviço:

Campus Party

Local: Estádio Mané Garrincha

Data: 27 a 31 de março

Ingressos: Área Open (gratuita), Arena e camping (clique aqui).