Renato Santos, de 26 anos, varredor da Sustentare Saneamento, em Ceilândia, e atleta de Karatê, foi medalhista de ouro, prata e bronze no World Karate Championships, em Malta, na Europa. Ele desembarcou na madrugada de terça-feira (26/3), em Brasília, trazendo na mala a medalha de ouro, além do troféu de prata por equipe e de bronze no Open Internacional. Os campeonatos ocorreram entre os dias 21 e 24 de março. Renato representou o Brasil pela Seleção Brasileira da Confederação Nacional de Karatê do Brasil (CNKB), na categoria verde roxa.

Na ocasião, o karateca pisou em solo internacional pela primeira vez. "Estou muito feliz, é o meu primeiro título mundial e a realização de um grande sonho, que era trazer a vitória para o Brasil pela seleção brasileira no exterior", disse. A conquista será comemorada nesta quarta (27/3), às 13h40, no Distrito de Limpeza da Ceilândia, onde Renato trabalha como varredor e será recepcionado pelos colaboradores da Sustentare Saneamento. A empresa é patrocinadora oficial do atleta.

Rejane Costa, superintendente regional da Sustentare Saneamento, contou que todos na empresa estão muito felizes pela vitória do colega. "Ele é um exemplo de dedicação e persistência para todos nós. Quando Renato nos procurou para relatar suas dificuldades com as coberturas dos custos para treinos, inscrições em campeonatos, passagens, hospedagens, alimentações, liberações abonadas no trabalho, uniformes, entre outros, decidimos apoiá-lo no que fosse necessário para servir de pilar nas aspirações e metas de vida dele, que têm sido alcançadas rapidamente", conta Rejane.

Renato nasceu em Taguatinga, é casado e tem uma filha de 2 anos. Atualmente, é morador do Sol Nascente. Começou a treinar em novembro de 2019, influenciado pelo primo Lincon Vidal, que faz parte da Seleção Brasileira de Karatê. Com menos de cinco anos dedicados ao esporte, o jovem contabilizou 34 medalhas e nove troféus. A convocação para participar da Seleção Brasileira da CNKB ocorreu em novembro do ano passado.

O karateca é gari em Ceilândia (foto: Divulgação)

Ascenção meteórica

Em outubro de 2022, ele foi medalhista de ouro no Campeonato Brasileiro de Karatê da CNKB e, no ano passado, foi medalha de bronze no mesmo torneio. Também venceu o último Campeonato Brasiliense de Karatê, realizado pela CNKB, no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB).

Atualmente, Renato Santos é líder pelo segundo ano consecutivo no ranking de sua categoria pela Federação Brasiliense de Karatê, e vice-líder no ranking da Federação Mineira. Na primeira, compete pela CNKB e na segunda, pela CBK.

A rápida ascensão ocorreu graças ao esforço dele, de seus treinadores e, principalmente, do patrocínio da Sustentare Saneamento. “A empresa, além de me patrocinar, me libera no serviço para eu participar das competições. Esse patrocínio caiu do céu, sou muito grato por tudo que a Sustentare faz por mim. Sem esse apoio, eu não teria condições de chegar até aqui”, destacou o karateca.

Rotina e aspirações

De segunda a sábado, das 6h às 14h20, Renato trabalha como varredor em Ceilândia. Logo que finaliza o expediente, segue para a fisioterapia na Vitay Life Saúde, a qual também o patrocina, e de lá vai para o Kotaka Dojo. Antes dos patrocínios, o karateca treinava gratuitamente no Dojo Iskem Ice, projeto social da igreja Cristã Evangélica, porém o local foi fechado recentemente.

Além de intensificar os preparos para as próximas lutas, Renato quer cursar faculdade de educação física e estudar inglês. "A faculdade vai me trazer conhecimentos que poderei aplicar em mim mesmo e aprender inglês vai facilitar nas minhas próximas disputas internacionais", comentou o atleta.

Ele também deseja dar aulas gratuitas de karatê para crianças na comunidade onde mora.