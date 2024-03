Chefe de RH comandava esquema de fraudes de cartões de vale-alimentação 

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) desencadeou, na manhã desta quinta-feira (28/3), uma operação que investiga fraudes em cartões corporativos de vale-alimentação de empresas no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SIA). As investigações revelaram que o grupo criminoso era comandado por uma mulher que trabalhava como chefe do setor de recursos humanos de uma empresa da região.

A funcionária era responsável por habilitar os cartões corporativos de vale-alimentação. Os investigadores da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) descobriram que a fraude era realizada no momento em que as empresas demitiam os funcionários. Porém, a mulher não dava baixa nos cartões corporativos e, portanto, ficava com os cartões das empresas e repassava para os outros investigados revenderem os créditos dos cartões no mercado ilegal.

O golpe estava sendo aplicado há aproximadamente quatro anos e causou um prejuízo de R$ 406 mil. Após as investigações, foram bloqueadas as contas dos investigados no montante de R$ 400 mil e, nas casas dos alvos, os policiais apreenderam grande quantia de dinheiro, inúmeros cartões corporativos de funcionários já desligados das empresas e anotações contendo as senhas de ativação de cartões.

Segundo o delegado Rodrigo Carbone, a polícia agora apura o envolvimento do grupo nesse mercado ilegal de créditos de vale-alimentação com outros envolvidos.