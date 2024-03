Polícia prende quadrilha que batia na traseira de carros para fazer sequestro

Quadrilha que batia na traseira de carros para fisgar vítimas e, assim, conseguir sequestrá-las e roubar o veículo foi presa na noite desta quarta-feira (27/3), pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Prisão foi efetuada após os criminosos sequestrarem um senhor de 70 anos e fazerem diversos saques bancários no cartão da vítima. De acordo com o sargento Sérgio Nogueira, da PMDF, os bandidos usaram a tática e sequestraram o homem na Ponte Alta Norte do Gama. Eles conseguiram sacar o valor de R$ 1,2 mil.

“O carro foi recuperado no Núcleo Bandeirante. Eles bateram no veículo do senhor, um deles desceu com uma roupa do exército e foi nesse momento que eles encapuzaram e amordaçaram a vítima”, detalhou o sargento. Além do valor em dinheiro, os acusados compraram, com o cartão do idoso, litros de whisky e artigos de farmácias.

Ainda de acordo com Sérgio, esse é o terceiro caso que ocorre, em um mês, na Ponte Alta Norte, no Gama. Os indivíduos foram levados para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).