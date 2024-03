De musa do Gama a campeã brasiliense de powerlifting (levantamento de peso). Rhayara Morais, 34 anos, atribuiu, ao longo da carreira, inúmeras experiências no currículo até se tornar uma influenciadora digital com 143 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, a educadora física costumava publicar e incentivar as pessoas com uma rotina intensa de treinos. Ela foi encontrada morta dentro do apartamento onde morava, em Águas Claras, nessa quarta-feira (27/3).

Segundo um perfil profissional, Rhayara se formou, em 2012, em sistemas de informação. Entre 2015 e 2020 cursou a graduação de direito em uma faculdade particular. A experiência na carreira mais recente adicionada no perfil é a de bacharelado em educação física, iniciado em 2022.

Há mais de dois anos, a influenciadora tornou-se atleta fisiculturista e conquistou o título de campeã brasiliense de levantamento terra na categoria até 70kg. Já em 2009, a influencer representou o time do Gama no concurso “musas do Candangão.”

Morte

Ao Correio, um amigo da influencer contou que o produtor dela notou o sumiço de Rhayara há, pelo menos, seis dias, e foi até o apartamento dela junto à polícia, na quarta-feira, quando encontraram o corpo da atleta em estado avançado de decomposição.

"O produtor dela estava sentindo falta e não conseguia contato. Foi quando ele chamou a polícia. Ao entrarem no apartamento, encontraram o corpo dela na cama”, afirmou o rapaz. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investiga o caso.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Rhayara. Na última publicação postada pela influencer, há seis dias, colegas deixaram comentários. “To em choque! Você fará muita falta! Que Jesus te receba”, escreveu uma mulher. Uma moça muito educada e gentil. Sempre me cumprimentava no prédio”, disse outra pessoa.