A influenciadora digital Rhayara Morais, 34 anos, foi encontrada morta dentro do apartamento, nessa quarta-feira (27/3), no Residencial Moove, em Águas Claras. O caso é investigado pela Polícia Civil do DF (PCDF) e, segundo informações preliminares, não havia sinais de violência.

Rhayara contava com 143 mil seguidores no Instagram. A campeã brasiliense de powerlifting (levantamento de peso) costumava postar a rotina de treinos nas redes sociais. Ao Correio, um amigo da influencer contou que o produtor dela notou o sumiço de Rhayara há, pelo menos, seis dias, e foi até o apartamento dela junto à polícia.

“O produtor dela estava sentindo falta e não conseguia contato. Foi quando ele chamou a polícia e, quando entraram no apartamento, encontraram o corpo dela na cama”, afirmou o rapaz. A 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) investiga o caso.

Despedida

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Rhayara. Na última publicação postada pela influencer, há seis dias, colegas deixaram comentários. “Tô em choque! Você fará muita falta! Que Jesus te receba”, escreveu uma mulher.