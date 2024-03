Justiça libera mais de 1,8 mil presos para o segundo saidão do ano

Mais de 1,8 mil presos do DF foram liberados para a segunda saída temporária do ano nesta quinta-feira (28/3). O benefício é concedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) aos detentos que cumprem o regime semiaberto no Complexo Penitenciário da Papuda, no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e na Penitenciária Feminina do DF.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) informou que foram liberados 1.808 custodiados, incluindo 47 mulheres. Os presos deverão retornar às respectivas unidades prisionais na segunda-feira (1º/4), até às 10h.

A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2024 da VEP e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias. Segundo a Seape, aquele que não retornar no dia e no horário previstos será considerado foragido e poderá perder o direito ao regime semiaberto. A VEP/DF estabeleceu, por meio da portaria, nove saídas temporárias este ano, totalizando 36 dias.