Confira programação de Semana Santa do Templo da Boa Vontade (TBV)

O Templo da Boa Vontade (TBV) terá uma programação especial para o feriado: a Semana Santa Jesus Vive!, que ocorre nesta sexta-feira (29/3), no sábado (30/3) e no domingo (31 /3). Uma programação voltada para a reflexão e a Espiritualidade Ecumênica para celebrar a Ressurreição de Jesus com preces ecumênicas, meditação e apresentações musicais. Além disso, para quem precisa estudar no feriadão, a Ala dos Estudantes no ParlaMundi da LBV estará aberta das 8h às 20h.

Confira a programação

Sexta-feira (29/3):

17h45: Cerimônia Especial da Hora do Ângelus, um momento de grande elevação espiritual para saudar e homenagear Maria, Mãe de Jesus e Mãe Universal da Humanidade.

Sábado (30/3):

A partir das 16h:Cruzada do Novo Mandamento de Jesus — Reunião da Comunhão com Deus, com o tema "Na Ressurreição de Jesus, um convite à vitória!".

Domingo (31/3):

10h:Encontro Ecumênico de Páscoa — Jesus Vive!, para fortalecer os corações e inspirar a continuar a caminhada, superando tristezas e dificuldades com apresentação do Musical Legionário de Páscoa, Jesus Vive!.

O Templo

A mística do Cristal Sagrado e seus ambientes convidam à vivência do Ecumenismo Irrestrito. Caminhe pela Espiral na Nave do TBV, medite na Sala Egípcia, tome da água da Fonte Sagrada, busque as energias da Mandala e muito mais. Aberto a todos, independentemente de crenças.

Localização: Quadra 915 Sul, Lote 75/76 – Asa Sul – Brasília/DF

Informações: (61) 3114-1070

@templodaboavontadetbv