Homem se afoga no Lago Paranoá e é resgatado inconsciente

Um homem de 30 anos se afogou no Lago Paranoá, na manhã deste Sábado de Aleluia (30/3). Segundo informações de testemunhas, a vítima trabalha na empresa que está realizando manutenção na ponte Honestino Guimarães e, durante trajeto realizado via balsa em direção à entrada interna da ponte, decidiu nadar e se afogou. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 7h31 mobilizando quatro viaturas por terra e duas embarcações. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também participou do salvamento.

A vítima, identificada pelos bombeiros como A.H.U.N., foi encontrada pelos mergulhadores a 12 metros de profundidade a aproximadamente 70 metros da margem. Ao ser resgatado, o homem estava em parada cardiopulmonar. Os socorristas realizaram protocolo de reanimação e, após 25 minutos de manobras, foram restabelecidos os sinais vitais. O homem foi transportado inconsciente ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).