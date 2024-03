Saiba a rota do fumacê neste sábado (30/3)

Para aumentar a proteção dos moradores do Distrito Federal contra a epidemia de dengue, o veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê, tem percorrido as ruas das regiões administrativas diariamente. Neste sábado (30/3), moradores do Sol Nascente/Pôr do sol e de Samambaia receberão a aplicação do inseticida.

As aplicações serão feitas das 4h às 6h e das 17h às 19h. A Vigilância Ambiental recomenda aos moradores que abram as portas e janelas da residência, durante o fumacê, para maior eficácia do produto.