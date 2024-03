Batida entre carro e moto deixa motociclista ferido no Incra 9

Na noite dessa sexta-feira (29/3), um carro e uma moto colidiram na DF-180, no Incra 9. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 19h30.

Quando a corporação chegou para prestar os atendimentos, o condutor do carro já não estava no local. Apesar de consciente, o motociclista apresentava várias escoriações pelo corpo, além de uma fratura no fêmur esquerdo. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia.

Para o atendimento ser realizado, o trânsito precisou ser desviado para vias próximas. O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do acidente.