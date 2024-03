Colisão de carro com árvore na EPIA Sul deixa mulher gravemente ferida

Uma colisão entre um Toyota Corolla e uma árvore deixou uma mulher, de 28 anos, gravemente ferida. O acidente ocorreu, na manhã deste sábado (30/3), na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA) Sul, próximo à Candangolândia, sentido Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou no salvamento da vítima, que foi transportada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB) inconsciente e com suspeita de fratura no tórax e nas costelas.

No local, as equipes de socorro precisaram fazer o uso de ferramenta de desencarceramento — operação de salvamento que exige aplicação de ferramentas que livrem a vítima de materiais que a prendam — para resgatar a vítima de dentro do carro. A mulher, identificada pelos bombeiros como J.A.M., estava desacordada quando foi resgatada.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada. Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente.