Iges-DF abre processo seletivo para médicos, enfermeiros e outros

Nesta segunda-feira (1º/4), o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu edital de processo seletivo para os cargos de analista de recrutamento e seleção, médico intensivista adulto, médico cardiologista, médico oncologista, enfermeiro de UTI adulto, enfermeiro auditor e assistente social. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Segundo o edital, a remuneração bruta para os médicos, cardiologista, oncologista e intensivista será de R$ 14.617,01. O segundo melhor salário é para o cargo de farmacêutico clínico, que receberá R$ 6.610,78 brutos. Possuir experiência de, pelo menos, seis meses.

Para os cargos de enfermeiro de UTI adulto o salário será de R$ 4.462,87, enquanto para enfermeiro auditor, responsável por ajudar no gerenciamento do trabalho destes profissionais, será de R$ 4.958,74. Para o cargo de analista de recrutamento e seleção, o instituto pagará o salário de R$ 3.060. Já para a função de assistente social, a remuneração será de R$ 3.318,06.

Na última quinta-feira (25/3), também foi divulgado o processo seletivo para a vaga de farmacêutico, cujo salário R$ 6.610,78.

As inscrições começam nesta segunda-feira e podem ser feitas pelo site do Iges-DF.