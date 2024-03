Ministério da Saúde abre seleção com 300 vagas de nível superior

YR Yasmin Rajab

Há vagas para lotação no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará - (crédito: Divulgação)

O Ministério da Saúde publicou edital de processo seletivo com 300 vagas de nível superior. As vagas são para as carreiras de técnico administrativo; gestor; analista de dados e controle de qualidade; analista de requisitos processuais, normativos, econômicos, financeiros e políticas de saúde; analista técnico em edificações; e analista técnico em equipamentos.

As vagas serão para lotação no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Pará.

Os concorrentes serão selecionados a partir da avaliação de títulos e comprovação da experiência profissional. A classificação final será a somatória dos pontos dos dois requisitos.



O envio dos documentos deverá ser feito no ato de inscrição do candidato. O resultado da etapa deve sair em 24 de maio.

Os candidatos poderão se inscrever das 9h de 8 de abril até às 14h do dia 29 do mesmo mês. Para isso, é necessário acessar o site da banca organizadora, Instituto AOCP.