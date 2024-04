Vídeo mostra grupo incendiando ônibus no Sol Nascente

Câmeras de segurança registraram o momento em que ao menos 15 pessoas colocaram fogo em um ônibus, no Sol Nascente, na madrugada de domingo (31/3). O grupo abordou o coletivo, ordenou que o motorista e o cobrador descessem e derramou gasolina no interior do vaículo. Segundo as investigações, os suspeitos tinham a intenção de protestar pela morte de um adolescente, que morreu ao supostamente ingerir drogas durante uma abordagem policial.

De acordo com informações de fontes policiais, o coletivo estava sendo manobrado em frente a um mercado. Nesse momento, as pessoas que o incendiaram se aproximaram dele e teriam feito o motorista parar e abrir a porta da frente, quando uma — com o o rosto coberto — derramou o combustível em seu interior e ateou fogo. Policiais informaram que foram usados ao menos três galões com capacidade para 5 litros, cada

A PCDF pede a quem souber informações sobre os suspeitos ligar ao número 197 e fazer a denúncia.