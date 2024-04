Na madrugada desta segunda-feira (1º/4) o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para conter um incêndio generalizado em uma gráfica localizada na rua 3, chácara 29, em Vicente Pires. Na ação, que se prolonga por esta manhã, foram utilizadas 12 viaturas. Apesar do susto, não há vítimas.

Ao iniciarem os protocolos de busca, salvamento e proteção das edificações adjacentes, as equipes evitaram que o fogo se propagasse em um prédio de uso misto, com lojas, inclusive um depósito de colchões, e apartamentos. Uma residência, ao fundo da gráfica, também foi protegida.

Em um vídeo compartilhado pelo corpo de bombeiros, é possível ver que o fogo, intenso, destruiu o estabelecimento, derrubando estruturas metálicas, aparentemente do teto do local. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Veja o vídeo do combate ao fogo: