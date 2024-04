Semana começa com 322 vagas de emprego e salários de até R$ 7 mil

Por Luiza Marinho

Nesta segunda-feira (1º/4), a Agência do Trabalhador do Distrito Federal abre a semana com 332 novas vagas de emprego. Os salários oferecidos variam de R$ 1.412 a R$ 7 mil.

Diversas regiões de Brasília estão disponibilizando oportunidades. Na região administrativa do Guará, por exemplo, há 70 vagas para profissões como atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, chapista de lanchonete, confeiteiro e operador de caixa. Os salários estão entre R$ 1.515 e R$ 1.734.

Para aqueles que procuram vagas com salários acima de R$ 2 mil, há uma vaga de subchef de cozinha com remuneração de R$ 3.500 na Asa Sul. Ademais, existem quatro vagas de gerente de restaurante, com salário de R$ 4.500, também na mesma região.

Ainda que nenhuma das oportunidades seja atrativa para o candidato, é recomendável efetuar o cadastro, já que o sistema tem a capacidade de cruzar os dados dos participantes com o perfil almejado pelas empresas, permitindo assim o surgimento de possíveis oportunidades no futuro.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas também podem se cadastrar pessoalmente ou através do aplicativo Sine Fácil. Além disso, é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou utilizar o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações da Agência Brasília