DF chega a 205 mortes por dengue; outras 55 são investigadas

O Distrito Federal ultrapassou os 205 óbitos causados pela dengue e tem outras 55 mortes sob investigação. Os dados são do InfoSaúde-DF, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-DF). Ainda de acordo com os dados, o DF chegou a 201,391 mil notificações de casos da doenças e 190,920 mil prováveis.

A infectologista Joana D'arc Gonçalves ressaltou que a dengue sempre foi um desafio e, no período chamado interepidêmico, isto é, entre duas epidemias, houve falhas no estabelecimento de ações de controle de criadouros do Aedes aegypti, tanto no envolvimento da população nas medidas de prevenção quanto nas atuações intersetoriais e multidisciplinares dos órgãos de vigilância sanitária.

"Correr atrás do prejuízo é uma tarefa árdua diante de todos os demais problemas crônicos que se somam. Ter um vetor capaz de transmitir inúmeras doenças, inclusive de forma concomitantes, é de tirar o sono de qualquer gestor. A reorganização dos serviços de saúde em um cenário tão complexo representa um desafio para todos, mas reconhecer que essa é uma batalha coletiva contribui para melhoria da assistência e prevenção de novos surtos", avalia a especialista.